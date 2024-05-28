Зеленский сегодня посетит Бельгию: подпишет соглашение по безопасности

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая посетит Бельгию с официальным визитом.﻿ Об этом сообщает VRT, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным СМИ, во время своего визита Зеленский должен подписать последний из ряда сделок безопасности с западными союзниками.

Также у Зеленского запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером. Они будут обсуждать военную поддержку Бельгией Украины.

Напомним, в этот день у Зеленского также запланирован визит в Португалию. Там он должен обсудить сотрудничество в области безопасности и обороны.

Накануне Зеленский посетил Испанию, где было подписано двустороннее соглашение по гарантиям безопасности для Украины с премьером Педро Санчесом.