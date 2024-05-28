ISW: РФ може надати зброю Судану та створити свою базу

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану про обмін зброєю для російського логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі. ﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.

Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

Відомий російський військовий блогер, нагороджений Кремлем, також стверджував 27 травня, що ЗСС змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента Росії в Африці і на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

ISW раніше оцінював, що Росія, можливо, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Військові аналітики вважають, що російська підтримка Збройних сил Судану принесла б велику користь Ірану, оскільки вона зблизила б російську і іранську політику і стратегію в регіоні.

Ключові висновки ISW за 27 травня