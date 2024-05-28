ISW: РФ может предоставить оружие Судану и создать свою базу
Россия может подписать соглашение с Вооруженными силами Судана об обмене оружием для российского логистического хаба в Порт-Судане на Красном море. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта заявил 25 мая, что делегация военных в ближайшее время отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов" для российского логистического центра в Порт-Судане.
Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу".
Известный российский военный блогер, награжденный Кремлем, также утверждал 27 мая, что ВСС смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой ВСС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.
ISW ранее оценивал, что Россия, возможно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать СВС и создать свою военно-морскую базу в Красном море.
Военные аналитики считают, что российская поддержка Вооруженных сил Судана принесла бы большую пользу Ирану, поскольку она сблизила бы российскую и иранскую политику и стратегию в регионе.
Ключевые выводы ISW за 27 мая
- Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены отменить свои запреты на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по территории России.
- Испания подписала 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной 27 мая.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским радиолокационным системам раннего предупреждения дальнего радиуса действия и нефтегазовой инфраструктуре на территории России 26 и 27 мая.
- Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу перед полномасштабным вторжением России в Украину, что Украина не является независимым государством и что Россия может в одностороннем порядке и силой изменить границы Украины.
- Газета The New York Times (NYT) сообщила 26 мая, что представители западных разведок заявили, что Главное управление Генерального штаба России (ГРУ) стоит за серией низкоуровневых диверсионных операций по всей Европе, которые имеют целью сорвать поставки западных вооружений в Украину и создать видимость европейского движения, выступающего против поддержки Украины.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 27 мая, что подписал документы, которые позволят французским военным инструкторам посещать учебные центры в Украине.
- Министерство обороны России предложило Армении помощь в ликвидации последствий наводнения на севере Армении, хотя Армения публично не обращалась к России с просьбой о помощи.
- Российские чиновники рассматривают возможность исключения Талибана из перечня запрещенных в России организаций и, вероятно, сделают это в ближайшее время.
- Россия может подписать соглашение с Вооруженными силами Судана (ВС Судана) об обмене оружием в российском логистическом центре в Порт-Судане на Красном море.
- Недавно украинские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Липцов, а российские войска продвинулись вблизи Сватово и к северо-западу от Авдеевки.
- Российские войска продолжают формализацию нерегулярных формирований.