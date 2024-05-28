Курс валют НБУ на 28 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 травня зріс на 19 коп. до 40.3012 за 1 долар.

Євро подорожчав на 27 коп. до 43.7590 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 37 коп. до 51.3921 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 44.0836 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.2841 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.301 200 EUR Євро 43,759 000 GBP Фунт стерлінгів 51.392 100 CHF Швейцарський франк 44.083 600 PLN Польський злотий 10.284 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.