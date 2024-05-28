Курс валют НБУ на 28 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 27 травня зріс на 19 коп. до 40.3012 за 1 долар.
Євро подорожчав на 27 коп. до 43.7590 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 37 коп. до 51.3921 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 44.0836 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.2841 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.301 200
|EUR
|Євро
|43,759 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.392 100
|CHF
|Швейцарський франк
|44.083 600
|PLN
|Польський злотий
|10.284 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.