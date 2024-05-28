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Курс валют НБУ на 28 травня

Курс валют НБУ на 28 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 28 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 травня зріс на 19 коп. до 40.3012 за 1 долар.

Євро подорожчав на 27 коп. до 43.7590 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 37 коп. до 51.3921 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 44.0836 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 7 коп. до 10.2841 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.301 200 +0.1859
EUR Євро 43,759 000 +0.268
GBP Фунт стерлінгів 51.392 100 +0.3735
CHF Швейцарський франк 44.083 600 +0.2489
PLN Польський злотий 10.284 100 +0.0673

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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