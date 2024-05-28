Курс валют НБУ на 28 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 мая, вырос на 19 коп до 40.3012 за 1 доллар.

Евро подорожал на 27 коп до 43.7590 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 37 коп до 51.3921 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 44.0836 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 7 коп до 10.2841 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.301 200 EUR Евро 43.759 000 GBP Фунт стерлингов 51.392 100 CHF Швейцарский франк 44.083 600 PLN Польский злотый 10.284 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.