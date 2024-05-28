Курс валют НБУ на 28 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 мая, вырос на 19 коп до 40.3012 за 1 доллар.
Евро подорожал на 27 коп до 43.7590 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 37 коп до 51.3921 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 44.0836 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 7 коп до 10.2841 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.301200
|EUR
|Евро
|43.759000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.392100
|CHF
|Швейцарский франк
|44.083600
|PLN
|Польский злотый
|10.284100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.