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РФ втратила в Україні ще майже 1500 військових та 21 танк – Генштаб

РФ втратила в Україні ще майже 1500 військових та 21 танк – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1460 військових, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 503 800 (+1 460) осіб,
  • танків − 7 692 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 14 858 (+40) од,
  • артилерійських систем − 13 029 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 085 (+1) од,
  • засобів ППО − 815 (+0) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 482 (+15) од,
  • крилатих ракет − 2 221 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 740 (+46) од,
  • спеціальної техніки − 2 122 (+4) од.

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