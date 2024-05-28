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РФ втратила в Україні ще майже 1500 військових та 21 танк – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1460 військових, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 503 800 (+1 460) осіб,
- танків − 7 692 (+21) од,
- бойових броньованих машин − 14 858 (+40) од,
- артилерійських систем − 13 029 (+48) од,
- РСЗВ − 1 085 (+1) од,
- засобів ППО − 815 (+0) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 482 (+15) од,
- крилатих ракет − 2 221 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 740 (+46) од,
- спеціальної техніки − 2 122 (+4) од.