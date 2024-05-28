РФ втратила в Україні ще майже 1500 військових та 21 танк – Генштаб

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Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1460 військових, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали: