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РФ потеряла в Украине еще почти 1500 военных и 21 танк – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1460 военных, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 503 800 (+1 460) человек,
- танков − 7 692 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 14 858 (+40) ед,
- артиллерийских систем − 13 029 (+48) ед,
- РСЗО − 1 085 (+1) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 482 (+15) ед,
- крылатых ракет − 2 221 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 740 (+46) ед,
- специальной техники – 2 122 (+4) ед.