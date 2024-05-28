РФ потеряла в Украине еще почти 1500 военных и 21 танк – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1460 военных, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили: