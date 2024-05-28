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РФ потеряла в Украине еще почти 1500 военных и 21 танк – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще почти 1500 военных и 21 танк – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1460 военных, 21 танк, 48 артсистем, 40 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 503 800 (+1 460) человек,
  • танков − 7 692 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 858 (+40) ед,
  • артиллерийских систем − 13 029 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 085 (+1) ед,
  • средств ПВО − 815 (+0) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 482 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 2 221 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 740 (+46) ед,
  • специальной техники – 2 122 (+4) ед.

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