ЄС не справляється із потоком російської пропаганди через Telegram – Bloomberg

Месенджер Telegram став ключовою зброєю прокремлівських акаунтів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в ЄС. Нещодавно співробітники російської розвідки використовували його для вербування дрібних злочинців для проведення диверсій у європейських столицях.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає агентство, це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм пріоритетом напередодні загальноконтинентальних виборів у червні. Попри всі свої нові повноваження щодо регулювання інформації в Інтернеті, вони практично безсилі обмежити Telegram.

"Дезінформація поширюється в Telegram відкрито та абсолютно безконтрольно" , - заявила агентству Bloomberg прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Запити на видалення тривожного контенту часто залишаються без відповіді, сказала вона: "Ми знаємо, що інші держави-члени ЄС мають аналогічні проблеми".

Фейкові новини

Типова проросійська пропагандистська кампанія спирається на шквал онлайн-технік. До них відносяться публікації у соціальних мережах, статті у державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують зовнішній вигляд законних веб-сайтів, а також анонімні коментарі до реальних.

Telegram функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активні соціальні спільноти з метою донести свою інформацію до більш широкої аудиторії.

"Telegram є популярним серед різних проросійських суб'єктів, а також серед окремих осіб, які вже давно поширюють дезінформацію, оскільки модерація контенту практично відсутня. Правила Telegram щодо цього дуже і дуже м'які" , - сказав Даніель Міло, колишній директор Центру протидії гібридним загрозам при Міністерстві внутрішніх справ Словаччини.

Правила ЄС

Нещодавно ЄС посилив свої повноваження щодо боротьби з незаконним та шкідливим контентом, намагаючись перешкодити зловмисникам поширювати дезінформацію напередодні європейських виборів.

Але коли справа стосується Telegram, ці заходи не дуже ефективні - дієві інструменти можна застосовувати лише до платформ з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів у Європі. Telegram, за словами його власників, має 41 мільйон.

За словами Каллас, ці цифри не відображають усієї картини, і "Європейська комісія має провести незалежну оцінку", сказала вона.

Для великих платформ ЄС може стягувати штрафи у розмірі до 6% від річного обсягу продажу, якщо він виявить порушення, або заборонити повторним порушникам в'їзд до ЄС. Ці правила поширюються, серед іншого, на Facebook, YouTube та TikTok.

Найменші платформи підпадають під дію національних агентств, у яких фірми мають юридичне представництво. Що стосується Telegram це Бельгія. Тим не менш, національна влада має обмежені повноваження вживати заходів.

За словами Каллас, якби Telegram був визнаний "дуже великою онлайн-платформою" відповідно до DSA, він був би зобов'язаний вжити заходів проти поширення дезінформації та запровадити жорсткіші протоколи модерації контенту.

"Це також забезпечить рівні умови гри на внутрішньому ринку, оскільки інші платформи доклали значних зусиль для дотримання закону про цифрові послуги" , - додав прем'єр-міністр Естонії.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, основними темами зусиль Росії щодо дезінформації є війна проти України, конфлікт на Близькому Сході, імміграція, зміна клімату та майбутні вибори до Європейського парламенту.

За цими п'ятьма темами кількість повідомлень з неперевірених джерел на всіх платформах на початок травня збільшилася більш ніж удвічі порівняно з менш ніж 20 тисячами повідомлень на день на початку року.