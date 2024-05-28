ЕС не справляется с потоком российской пропаганды через Telegram – Bloomberg

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС. Совсем недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает агентство, это вызывает недовольство европейских чиновников, которые сделали борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом в преддверии общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

"Дезинформация распространяется в Telegram открыто и совершенно бесконтрольно" , - заявила агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Запросы на удаление тревожного контента часто остаются без ответа, сказала она: "Мы знаем, что в других государствах-членах ЕС есть аналогичные проблемы".

Фейковые новости

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своего рода мост, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

"Telegram популярен среди различных пророссийских субъектов, а также среди отдельных лиц, которые уже давно распространяют дезинформацию, поскольку модерация контента практически отсутствует. Правила Telegram в этом отношении очень и очень мягкие" , - сказал Даниэль Мило, бывший директор Центра по противодействию гибридным угрозам при Министерстве внутренних дел Словакии.

Правила ЕС

Недавно ЕС усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию в преддверии европейских выборов.

Но когда дело касается Telegram, эти меры не очень эффективны - действенные инструменты применимы только к платформам с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе. У Telegram, по словам его владельцев, 41 миллион.

По словам Каллас, эти цифры не отражают всей картины, и "Европейская комиссия должна провести независимую оценку", сказала она.

Для крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годового объема продаж, если он обнаружит нарушения, или запретить повторным нарушителям въезд в ЕС. Эти правила распространяются, среди прочего, на Facebook, YouTube и TikTok.

Меньшие платформы подпадают под действие национальных агентств, в которых фирмы имеют юридическое представительство. В случае Telegram это Бельгия. Тем не менее, национальные власти имеют ограниченные полномочия принимать меры.

По словам Каллас, если бы Telegram был признан

"очень крупной онлайн-платформой" в соответствии с DSA, он был бы обязан принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации контента. "Это также обеспечит равные условия игры на внутреннем рынке, поскольку другие платформы приложили значительные усилия для соблюдения закона о цифровых услугах" , - добавил премьер-министр Эстонии.

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами усилий России по дезинформации являются война против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.

По этим пяти темам количество сообщений из непроверенных источников на всех платформах к началу мая увеличилось более чем вдвое по сравнению с менее чем 20 тысячами сообщений в день в начале года.

Напомним, глава Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин не исключил, что информация из мессенджера Telegram выдается секретным службам РФ. По его словам, Украина может заблокировать Telegram, если подтвердится утечка информации.

Telegram был основан в августе 2013 года Павлом Дуровым, российским предпринимателем, также основателем социальной сети "ВКонтакте". Ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей.