Столтенберг візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн ЄС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 28 травня, візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.

Згідно з повідомленням Ради ЄС, зустріч міністрів оборони пройде під головуванням топдипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

Учасники зустрічі обговорять підтримку України з боку ЄС, а також підведуть підсумки різних поточних військових ініціатив, йдеться в заяві.

"Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України" , – зазначають у повідомленні. ﻿

Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорили подальшу військову підтримку Києва та обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії.