Столтенберг примет участие во встрече министров обороны стран ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 28 мая, примет участие в заседании министров обороны стран Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", что является резиденцией Совета Евросоюза.

Согласно сообщению Совета ЕС, встреча министров обороны пройдет под председательством топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

Участники встречи обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также подведут итоги различных текущих военных инициатив, говорится в заявлении.

"Министры обороны стран ЕС будут иметь возможность неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины" , – отмечается в сообщении.

Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили дальнейшую военную поддержку Киева и ограничения на использование западного оружия для ударов по России.