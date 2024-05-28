Росіяни знову запустили "Шахеди": ЗСУ повідомляють напрямок руху
Зранку 28 травня російські війська знову запустили ударні безпілотники типу Shahed по Україні. Наразі дрони летять на Кіровоградщині, Черкащині та Дніпропетровщині, при цьому постійно змінюють курс.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перше повідомлення про запуск "Шахеда" з'явилося о 7:43.
"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області", – повідомляли Повітряні сили.
Далі кількість безпілотників зросла.
7:46 БпЛА типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
8:37 Кривий Ріг - ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу!
8:45 БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв.
9:18 Декілька БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс північно-західний.
БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північний
БпЛА в південніше Кривого Рогу, курс північний.
9:44 БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей, курс північний.
БпЛА в південній частині Кіровоградської області, постійно змінює курс.
БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс північний.
10:24 Декілька БпЛА в південній частині Кіровоградської області, постійно змінює курс.