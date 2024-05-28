Россияне снова запустили "Шахеды": ВСУ сообщают направление движения

Утром 28 мая российские войска снова запустили ударные беспилотники типа Shahed по Украине. В настоящее время дроны летят в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях, при этом постоянно меняют курс.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Первое сообщение о запуске "Шахеда" появилось в 7:43.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области" , – сообщали Воздушные силы.

Дальше количество беспилотников выросло.

7:46 БпЛА типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

8:37 Кривой Рог - ударный БпЛА в направлении города с юго-востока!

8:45 БпЛА в Николаевской области курсом на Николаев.

9:18 Несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный

БпЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.

9:44 БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный.

БпЛА в южной части Кировоградской области постоянно меняет курс.

БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный.

10:24 Несколько БпЛА в южной части Кировоградской области, постоянно меняет курс.