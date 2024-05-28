Россияне снова запустили "Шахеды": ВСУ сообщают направление движения
Утром 28 мая российские войска снова запустили ударные беспилотники типа Shahed по Украине. В настоящее время дроны летят в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях, при этом постоянно меняют курс.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Первое сообщение о запуске "Шахеда" появилось в 7:43.
"Движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области", – сообщали Воздушные силы.
Дальше количество беспилотников выросло.
7:46 БпЛА типа "Shahed" на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
8:37 Кривой Рог - ударный БпЛА в направлении города с юго-востока!
8:45 БпЛА в Николаевской области курсом на Николаев.
9:18 Несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный
БпЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.
9:44 БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный.
БпЛА в южной части Кировоградской области постоянно меняет курс.
БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный.
10:24 Несколько БпЛА в южной части Кировоградской области, постоянно меняет курс.