У КНДР заявили про невдалу спробу запуску супутника

Ракета-носій, яку Північна Корея вкотре намагалася вивести на орбіту, ймовірно, вибухнула в повітрі на першому етапі польоту. Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Національне управління аерокосмічних технологій КНДР, повідомляє Економічна правда.

Агентство зазначило, що 27 травня влада Північної Кореї повідомила Японію про планований запуск. США, Південна Корея та Японія розкритикували це рішення та заявили, що подібні маневри порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Пізніше південнокорейські військові заявили, що зафіксували падіння ракети в акваторії КНДР і заявили, що супутник імовірно вибухнув у повітрі.

Запуск ракети відбувся, попри припущення, що поглиблення військової співпраці між Північчю та Росією могло допомогти Пхеньяну розвинути можливості запуску космічних ракет та інші військові програми, пише Yonhap.