В КНДР заявили о неудачной попытке запуска спутника

Ракета-носитель, которую Северная Корея пыталась вывести на орбиту, вероятно, взорвалась в воздухе на первом этапе полета. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР, сообщает Экономическая правда.

Агентство отметило, что 27 мая власти Северной Кореи сообщили Японию о планируемом запуске. США, Южная Корея и Япония раскритиковали это решение и заявили, что подобные маневры нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Позже южнокорейские военные заявили, что зафиксировали падение ракеты в акватории КНДР и заявили, что спутник, вероятно, взорвался в воздухе.

Запуск ракеты состоялся, несмотря на предположение о том, что углубление военного сотрудничества между Севером и Россией могло помочь Пхеньяну развить возможности запуска космических ракет и другие военные программы, пишет Yonhap.