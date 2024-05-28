Відключення на вівторок скасували через вихід реактора АЕС з ремонту

Сьогодні в Україні не будуть обмежувати споживання електрики через вихід реактора на одній з АЕС з планового ремонту.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Весняно-літня ремонтна кампанія на атомних електростанціях для забезпечення стабільної роботи атомних блоків під час опалювального періоду триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі", – пояснили в компанії.

Вчора, 27 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 17:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 17 222 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.

Ввечері та вранці дією захисту вимикались три високовольтні лінії "Укренерго" в центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії повернуті в роботу дією автоматики. На ранок знеструмлено 405 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.