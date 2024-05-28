Отключение на вторник отменили из-за выхода реактора АЭС из ремонта

Сегодня в Украине не будут ограничивать потребление электричества из-за выхода реактора на одной из АЭС по плановому ремонту.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Весенне-летняя ремонтная кампания на атомных электростанциях для обеспечения стабильной работы атомных блоков во время отопительного периода продолжается. Это может время от времени вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме" , – пояснили в компании.

Вчера, 27 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13:00 до 17:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 17222 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1475 МВт.

Вечером и утром действием защиты включались три высоковольтные линии "Укрэнерго" в центральном и западном регионах. Обесточения потребителей не было, линии возвращены в работу действием автоматики. К утру обесточено 405 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.