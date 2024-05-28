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Нідерланди хочуть зібрати для України батарею Patriot
Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot у короткостроковій перспективі. Про це заявили в міністерстві оборони Нідерландів, повідомляє Європейська правда.
З цією метою Нідерланди надають основні компоненти зі своїх запасів і закликають європейські країни додати інші наявні в них частини.
Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати частини і боєприпаси зі своїх запасів.
Міністерка оборони Кайса Оллонгрен закликає ці країни долучитися до проєкту.
"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", – зазначила вона.
Нідерланди прагнуть, щоб система Patriot була розгорнута в Україні якнайшвидше.