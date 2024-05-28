Нидерланды хотят собрать для Украины батарею Patriot

Нидерланды при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot в краткосрочной перспективе. Об этом заявили в министерстве обороны Нидерландов, сообщает Европейская правда.

С этой целью Нидерланды предоставляют основные компоненты из своих запасов и призывают европейские страны добавить другие имеющиеся у них части.

Нидерланды определили, какие страны потенциально могут предоставить части и боеприпасы из своих запасов.

Министр обороны Кайса Оллонгрен призывает эти страны присоединиться к проекту.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, и если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить детали и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе" , – отметила она.

Нидерланды стремятся, чтобы система Patriot была развернута в Украине как можно быстрее.