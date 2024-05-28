Понад 600 ув'язнених вже мобілізувалися до ЗСУ – міністр юстиції

Вже 613 в’язнів вийшли з місць несвободи і приєдналися до лав Збройних сил України. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку" , - сказав Малюська.

Він зазначив, що ці колишні ув’язнені служитимуть у штурмових підрозділах.

"Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Тут я не зовсім упевнений, що це найкраща опція, але, знову ж таки, - військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка.

Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи" , - пояснив міністр юстиції.

Водночас він зауважив, що "немає гарантії чи певності, що це буде збережено, тому що, знову ж таки, військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати".

Також Малюська наголосив, що Міністерство юстиції контролює і слідкує за тим, щоб усі вимоги законодавства були дотримані щодо таких категорій осіб.

"Щоб потім ті, хто ще не визначився, чи доєднається до лав Збройних сил, чи ні, чи які ще спостерігають за першою хвилею мобілізованих, щоб вони також переконалися, що це правильна практика, що з колишніми в’язнями поводяться належно, що їх тренують, їх забезпечують відповідно до стандартів, і потім так само доєдналися до лав Збройних сил" , - сказав він.

"Це наш ключовий інтерес" , - підкреслив міністр юстиції.

Нагадаємо, 17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Станом на 25 травня, за даними Мін’юсту, 4 300 засуджених подали заяви на службу в армії.