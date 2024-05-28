Более 600 заключенных уже мобилизовались в ВСУ – министр юстиции

Уже 613 заключенных вышли из мест несвободы и присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку" , - сказал Малюска.

Он отметил, что эти бывшие заключенные будут служить в штурмовых подразделениях.

"Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Здесь я не совсем уверен, что это лучшая опция, но опять же - военным виднее.

Мы пока что не дошли до ведения непосредственно боевых действий, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится позже. И выбор по смешиванию или не смешиванию будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения" , – сказал министр юстиции.

В то же время он отметил, что «нет гарантии или уверенности, что это будет сохранено, потому что опять же военное командование смотрит на опыт, смотрит, как оно сейчас начинает работать».

Также Малюска подчеркнул, что Министерство юстиции контролирует и следит за тем, чтобы все требования законодательства были соблюдены в отношении таких категорий лиц.

"Чтобы потом те, кто еще не определился, присоединится ли к рядам Вооруженных сил, или нет, или еще наблюдающие за первой волной мобилизованных, чтобы они также убедились, что это правильная практика, что с бывшими заключенными обращаются должным образом, что их тренируют, их обеспечивают в соответствии со стандартами, и затем также присоединились к рядам Вооруженных сил" , - сказал он.

"Это наш ключевой интерес" , – подчеркнул министр юстиции.

Напомним, 17 мая Президент Владимир Зеленский подписал закон о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности.

По состоянию на 25 мая, по данным Минюста, 4300 осужденных подали заявления на службу в армии.