У Бельгії заявили, що Україна зможе використовувати F-16 на своїй території

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 на своїй території. Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

За словами Де Кроо, умови використання наданої зброї чітко прописані у підписаній безпековій угоді між Бельгією та Україною.

"Українські Збройні сили можуть використовувати це (літаки. – Ред.) на українській території", – зазначив бельгійський прем’єр.

Як відомо, уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

У підписаній безпековій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30 – які будуть поставлені в Україну до 2028 року. Як зазначив Зеленський, перші з них прибудуть вже цього року.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.