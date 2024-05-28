В Бельгии заявили, что Украина сможет использовать F-16 на своей территории

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.

"Украинские Вооруженные силы могут использовать это (самолеты. – Ред.) на украинской территории" , – отметил бельгийский премьер.

Как известно, правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

В подписанном соглашении по безопасности указано точное количество истребителей F-16 – 30 – которые будут поставлены в Украину до 2028 года. Как отметил Зеленский, первые из них прибудут уже в этом году.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки в Украину F-16, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.