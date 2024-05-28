Польща побудує майже 700 км укріплень на кордоні з РФ і Білоруссю

Варшава до 2028 року збудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам, повідомляє Укрінформ.

Будівництво здійснюватиметься у межах масштабної програми "Щит Схід". Про це в понеділок повідомило керівництво Міністерства національної оборони Польщі і ЗС країни.

"Ми маємо захистити близько 700 кілометрів кордону, в тому числі 400 кілометрів з Білоруссю... Ми хочемо, щоб цей проєкт був реалізований негайно, він розпочнеться ще цього року", - заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Він додав, що Польща хоче завершити до 2028 року проєкт, вартість якого становить 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.).

Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що це найбільша оборонна програма такого типу від 1945 року. Він висловив сподівання, що програму підтримає весь польський політикум, різні інституції, локальна спільнота і жителі прикордонних регіонів.

Польський урядовець зауважив, що до реалізації програми, окрім Міноборони, буде задіяно МВС, а також Міністерство державних активів, Міністерство клімату та навколишнього середовища, Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку, а також інші організації та органи місцевого самоврядування. Провідну роль у міжурядовій групі з реалізації програми відіграватиме Міноборони. Натомість Міністерство внутрішніх справ та адміністрації відповідатиме за захист населення та питання, безпосередньо пов’язані з безпекою кордону.

Міністерство держактивів відповідатиме за координацію роботи ОПК, задіяного до реалізації програми, а Міністерство інфраструктури та навколишнього середовища займатиметься питаннями екологічних дозволів. Тим часом Міністерство інфраструктури відповідатиме за питання доріг та іншої транспортної інфраструктури в регіоні, де відбуватимуться роботи.

Програма фінансуватиметься з польського бюджету і значною мірою - з європейських коштів.

Як зазначив начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, усі проєкти в межах програми "Щит Схід" координуватимуться на рівні Генштабу. Він зазначив, що ключовими у програмі будуть наступні елементи: система викриття дій противника (радари і супутники виявлення); система щонайменше восьми передових логістичних баз (бункери, укриття для військових та цивільних, а також складів боєприпасів); система дорожніх переправ чи перешкод для підвищення мобільності своїх військ і ускладнення діяльності військ противника, а також адаптація природного ландшафту до дій армії.