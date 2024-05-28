Польша построит почти 700 км укреплений на границе с РФ и Беларусью

Варшава к 2028 году построит на границе с Россией и Белоруссией укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам, сообщает Укринформ.

Строительство будет осуществляться в рамках масштабной программы "Щит Восход". Об этом в понедельник сообщило руководство Министерства национальной обороны Польши и ВС страны.

"Мы должны защитить около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью... Мы хотим, чтобы этот проект был реализован немедленно, он начнется еще в этом году" , - заявил замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Он добавил, что Польша хочет завершить к 2028 году проект, стоимость которого составляет 10 миллиардов злотых (свыше 2,5 млрд долл.).

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отметил, что это самая большая оборонная программа такого типа с 1945 года. Он выразил надежду, что программу поддержит весь польский политикум, разные институты, локальное сообщество и жители приграничных регионов.

Польский чиновник отметил, что к реализации программы, кроме Минобороны, будут задействованы МВД, а также Министерство государственных активов, Министерство климата и окружающей среды, Министерство инфраструктуры, Министерство развития, а также другие организации и органы местного самоуправления. Ведущую роль в межправительственной группе по реализации программы будет играть Минобороны. Министерство внутренних дел и администрации будет отвечать за защиту населения и вопросы, непосредственно связанные с безопасностью границы.

Министерство госактивов будет отвечать за координацию работы ОПК, задействованного в реализации программы, а Министерство инфраструктуры и окружающей среды будет заниматься вопросами экологических разрешений. Между тем, Министерство инфраструктуры будет отвечать за вопросы дорог и другой транспортной инфраструктуры в регионе, где будут проходить работы.

Программа будет финансироваться из польского бюджета и в значительной степени из европейских средств.

Как отметил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, все проекты в рамках программы "Щит Восток" будут координироваться на уровне Генштаба. Он отметил, что ключевыми в программе будут следующие элементы: система разоблачения действий противника (радары и спутники обнаружения); система не менее восьми передовых логистических баз (бункеры, укрытия для военных и гражданских, а также складов боеприпасов); система дорожных переправ или препятствий для повышения мобильности своих войск и усложнения деятельности войск противника, а также адаптация природного ландшафта к действиям армии.