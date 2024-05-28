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У Мінекономіки підтвердили, що працюють над диджиталізацією бронювання від мобілізації
Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання, повідомляє AIN.ua.
"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову [Кабінету Міністрів] №76 [регулює питання бронювання, — ред.] або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", — розповіли в Мінекономіки.
Співрозмовники видання у відомстві стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.
"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення [стосовно процедури бронювання] зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — додали у відомстві.
Раніше про послугу електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян, яку запустять на базі реєстру "Оберіг", повідомляли в Міністерстві оборони. У відомстві розповіли, що наразі інформація про вже заброньованих громадян відмічається в реєстрі і при оновленні даних показується в застосунку "Резерв+".