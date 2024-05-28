В Минэкономики подтвердили, что работают над диджитализацией бронирования от мобилизации

Министерство экономики Украины подтвердило, что правительство работает над созданием механизма электронного бронирования, сообщает AIN.ua.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление [Кабинета Министров] №76 [регулирует вопросы бронирования, — ред.] или нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных" , — рассказали в Минэкономики.

Собеседники издания в ведомстве утверждают, что ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

"Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение [применительно к процедуре бронирования] появится, когда мы наработаем новые положения о бронировании, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т.д." , - добавили в ведомстве.

Ранее об услуге электронного бронирования военнообязанных граждан, которую запустят на базе реестра "Оберіг", сообщали в Министерстве обороны. В ведомстве рассказали, что в настоящее время информация об уже забронированных граждан отмечается в реестре и при обновлении данных показывается в приложении "Резерв+".