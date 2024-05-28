РФ може спробувати розширити зону бойових дій будь-якої миті – ДПСУ

Ворог може спробувати в будь-який момент розширити зону бойових дій на кордоні, аби розосередити сили та засоби України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Демченко, кордон з Росією залишається непростим напрямок та несе загрозу. На Харківській області мова йде про два напрямки: пункти пропуску "Липці" та "Вовчанськ". Там тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб. На інших ділянках регіону наразі усе стабільно.

"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії" , - додав Демченко.

За словами речника ДПСУ, Росія може вдатись до розширення зони бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.