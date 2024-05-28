У Брюсселі дорікнули Угорщині за блокування допомоги Україні

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель дорікнув Угорщині, яка блокує на рівні ЄС військову допомогу Украї﻿ні. Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Топдипломат ЄС пояснив, що Угорщина влаштувала блокаду через занепокоєння, які не стосуються питань оборони – зокрема, йдеться про права меншин та діяльність угорських компаній.

"Ми робимо все можливе, щоб вирішити ці проблеми. Але вони не мають стосунку до оборони – це питання захисту своїх національних інтересів" , – сказав Боррель.

"Кожен захищає свої національні інтереси. Вони мають на це право, але має бути певна пропорційність у тому, я ﻿﻿ к ви відстоюєте свої національні інтереси та наслідки рішення, яке ви блокуєте" , – додав він.

Боррель зазначив, що у ЄС є сім законодавчих актів, які очікують на схвалення, щоб мобілізувати близько 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Однак через позицію Угорщини кошти виділити неможливо.

"Вчора міністр закордонних справ, і я думаю, що сьогодні міністр Умеров нагадає нам про те, що є критичними потребами для українців. Отже, ми маємо їх забезпечити. У нас є ресурси – ось що сумно. У нас є гроші. У нас є спроможність, але ми все ще чекаємо на рішення щодо реалізації нещодавно затвердженого Фонду допомоги Україні" , – пояснив Боррель.

Напередодні Боррель підтвердив, що внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.