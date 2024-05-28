У Брюсселі дорікнули Угорщині за блокування допомоги Україні
Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель дорікнув Угорщині, яка блокує на рівні ЄС військову допомогу Україні. Про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу у вівторок, повідомляє Європейська правда.
Топдипломат ЄС пояснив, що Угорщина влаштувала блокаду через занепокоєння, які не стосуються питань оборони – зокрема, йдеться про права меншин та діяльність угорських компаній.
"Ми робимо все можливе, щоб вирішити ці проблеми. Але вони не мають стосунку до оборони – це питання захисту своїх національних інтересів", – сказав Боррель.
"Кожен захищає свої національні інтереси. Вони мають на це право, але має бути певна пропорційність у тому, як ви відстоюєте свої національні інтереси та наслідки рішення, яке ви блокуєте", – додав він.
Боррель зазначив, що у ЄС є сім законодавчих актів, які очікують на схвалення, щоб мобілізувати близько 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Однак через позицію Угорщини кошти виділити неможливо.
"Вчора міністр закордонних справ, і я думаю, що сьогодні міністр Умеров нагадає нам про те, що є критичними потребами для українців. Отже, ми маємо їх забезпечити. У нас є ресурси – ось що сумно. У нас є гроші. У нас є спроможність, але ми все ще чекаємо на рішення щодо реалізації нещодавно затвердженого Фонду допомоги Україні", – пояснив Боррель.
Напередодні Боррель підтвердив, що внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.