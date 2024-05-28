Аналітики спрогнозували, яким може бути дефіцит електрики влітку

Якщо не буде нових пошкоджень, а температури будуть помірними, влітку дефіцит потужності у пікові години в Україні сягатиме 1,3 ГВт. Таку оцінку навела генеральний менеджер з організації консультативних послуг в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко на презентації дослідження "Summer Outlooks: оцінка готовності до ризиків в електроенергетиці та газовому секторі", повідомляє Укрінформ.

"Якщо літо буде не дуже спекотним, то дефіцит у пікові години може не перевищувати 1,3 ГВт. У години мінімальних навантажень або піку генерації з ВДЕ дефіцит може бути відсутній", - сказала Лапенко.

За її словами, за базового сценарію кількість дефіцитних годин у літній сезон не перевищуватиме 21%.

Другий сценарій - це збільшення попиту на електрику внаслідок підвищення середньодобових температур за відсутності нових пошкоджень. За оцінкою DiXi Group, тоді дефіцит у пікові години споживання може перевищувати 2,5 ГВт, кількість дефіцитних годин становитиме 28%.

У третьому сценарії експерти DiXi Group врахували можливість повторних атак на енергосистему за збереження помірного температурного режиму. У такому випадку дефіцит у пікові години споживання становитиме близько 2,8 ГВт, кількість дефіцитних годин становитиме 35%.

При підготовці дослідження DiXi Group використовував загальнодоступні дані, власні розрахунки та оцінки команди аналітичного центру.

Як повідомлялося, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Із 16 травня НЕК "Укренерго" для подолання дефіциту в енергосистемі змушена була ввести графіки відключень для побутових споживачів. Обмеження споживання промисловості діяли із 8 травня.