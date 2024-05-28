Аналитики спрогнозировали, каким может быть дефицит электричества летом

Если не будет новых повреждений, а температуры будут умеренными, летом дефицит мощности в пиковые часы в Украине составит 1,3 ГВт. Такую оценку привела генеральный менеджер организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко на презентации исследования "Summer Outlooks: оценка готовности к рискам в электроэнергетике и газовом секторе", сообщает Укринформ.

"Если лето будет не очень жарким, то дефицит в пиковые часы может не превышать 1,3 ГВт. В часы минимальных нагрузок или пика генерации из ВИЭ дефицит может отсутствовать" , - сказала Лапенко.

По ее словам, при базовом сценарии количество дефицитных часов в летний сезон не будет превышать 21%.

Второй сценарий – это увеличение спроса на электричество вследствие повышения среднесуточных температур при отсутствии новых повреждений. По оценке DiXi Group тогда дефицит в пиковые часы потребления может превышать 2,5 ГВт, количество дефицитных часов составит 28%.

В третьем сценарии эксперты DiXi Group учли возможность повторных атак на энергосистему при сохранении умеренного температурного режима. В таком случае дефицит в пиковые часы потребления составит около 2,8 ГВт, количество дефицитных часов составит 35%.

При подготовке исследования DiXi Group использовал общедоступные данные, расчеты и оценки команды аналитического центра.

Как сообщалось, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

С 16 мая НЭК "Укрэнерго" для преодоления дефицита в энергосистеме была вынуждена ввести графики отключений для бытовых потребителей. Ограничения потребления индустрии действовали с 8 мая.