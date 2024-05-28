У Румунії затримали двох українців, які стріляли у прикордонника на Закарпатті

У Румунії затримали двох осіб за підозрою у нападі на українського прикордонника у Рахівському районі Закарпаття. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Він нагадав, що напад стався на ділянці Мукачівського прикордонного загону у п'ятницю, 24 травня. Чоловіки напали на військовослужбовця, відібрали у нього зброю та втекли в напрямку Румунії.

Як зазначив Демченко, "прикордонники відразу поінформували колег по той бік кордону і нам невдовзі повідомили про затримання двох порушників".

"Обставини свідчать, що це саме вони і напали. Наразі вирішуються подальші дії щодо цих осіб" , - сказав він і уточнив, що нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль.

У одного із затриманих порушників і виявили цей пристрій.

Як повідомлялось, подія трапилася на ділянці українсько-румунського кордону, поблизу пунктів пропуску "Ділове" та "Богдан".

Прикордонний наряд, реагуючи на спрацювання сигнальної міни, виявив двох порушників кордону. Один із прикордонників, намагаючись зупинити їх, зробив два попереджувальні постріли у повітря. Однак замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на нього, побили та забрали пістолет "Форт 12 Р". Під час втечі зловмисники здійснили п'ять пострілів у бік прикордонника, але не влучили.