В Румынии задержали двух украинцев, стрелявших в пограничника в Закарпатье

В Румынии задержаны два человека по подозрению в нападении на украинского пограничника в Раховском районе Закарпатья. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что нападение произошло на участке Мукачевского пограничного отряда в пятницу, 24 мая. Мужчины напали на военнослужащего, отобрали у него оружие и скрылись в направлении Румынии.

Как отметил Демченко, "пограничники сразу проинформировали коллег по другую сторону границы и нам вскоре сообщили о задержании двух нарушителей".

"Обстоятельства свидетельствуют, что именно они и напали. Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц" , - сказал он и уточнил, что нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых шаров.

У одного из задержанных нарушителей и обнаружено это устройство.

Как сообщалось, событие произошло на участке украинско-румынской границы, вблизи пунктов пропуска "Деловое" и "Богдан".

Пограничный наряд, реагируя на износ сигнальной мины, обнаружил двух нарушителей границы. Один из пограничников, пытаясь остановить их, произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако вместо того чтобы остановиться, мужчины напали на него, избили и забрали пистолет "Форт 12 Р". Во время бегства злоумышленники произвели пять выстрелов в сторону пограничника, но не попали.