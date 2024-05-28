Росія активізувала рекрутинг найманців у країнах Африки – ГУР

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Про це повідомили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У розвідці зазначають, що вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах в Україні займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", – йдеться в повідомленні.

У ГУР надали, що раніше найманці з Непалу, завербовані москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.