Россия активизировала рекрутинг наемников в странах Африки – ГУР

Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В разведке отмечают, что вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах в Украине занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.

"Наемники заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также — российский паспорт для солдата и членов его семьи" , – говорится в сообщении.

В ГУР предоставили, что ранее наемники из Непала, завербованные москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.