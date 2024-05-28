Росіяни скинули 1,5-тонну авіабомбу на містечко у Донецької області, є поранені

У вівторок зранку російські війська скинули на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Поранення отримали дитина і двоє дорослих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах.

За його словами, дитина отримала легкі поранення — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню.

Також пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.

Внаслідок скидання росіянами півторатонної авіабомби на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, отримали поранення троє мирних мешканців, пошкоджені близько сотні будинків pic.twitter.com/s7bRLyaw79 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2024

Наразі триває ліквідація пожеж. У середу Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали.

Філашкін каже, що подолати наслідки удару допомагатимуть благодійні фонди "Янголи спасіння" і "Актед".

Крім того, сформовано заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги. Область розраховує, що кожна постраждала сім'я отримає грошову виплату.