Россияне сбросили 1,5-тонную авиабомбу на городок в Донецкой области, есть раненые

Во вторник утром российские войска сбросили на городок Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Ранения получили ребенок и двое взрослых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях.

По его словам, ребенок получил легкие ранения - он не нуждается в госпитализации, в то же время двое раненых взрослых доставлены в больницу.

Также повреждены около сотни домов, из них 3 – почти полностью уничтожены.

Внаслідок скидання росіянами півторатонної авіабомби на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, отримали поранення троє мирних мешканців, пошкоджені близько сотні будинків pic.twitter.com/s7bRLyaw79 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2024

Сейчас продолжается ликвидация пожаров. В среду Дружковская городская военная администрация начнет раздавать строительные материалы.

Филашкин говорит, что преодолеть последствия удара будут помогать благотворительные фонды "Ангелы спасения" и "Актед".

Кроме того, сформирована заявка в международные организации, которые занимаются выплатой материальной помощи. Область рассчитывает, что каждая пострадавшая семья получит денежную выплату.