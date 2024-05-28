Россияне сбросили 1,5-тонную авиабомбу на городок в Донецкой области, есть раненые
Во вторник утром российские войска сбросили на городок Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Ранения получили ребенок и двое взрослых, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях.
По его словам, ребенок получил легкие ранения - он не нуждается в госпитализации, в то же время двое раненых взрослых доставлены в больницу.
Также повреждены около сотни домов, из них 3 – почти полностью уничтожены.
Сейчас продолжается ликвидация пожаров. В среду Дружковская городская военная администрация начнет раздавать строительные материалы.
Филашкин говорит, что преодолеть последствия удара будут помогать благотворительные фонды "Ангелы спасения" и "Актед".
Кроме того, сформирована заявка в международные организации, которые занимаются выплатой материальной помощи. Область рассчитывает, что каждая пострадавшая семья получит денежную выплату.