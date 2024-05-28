У ЄС обговорили тренування військових на території України, але консенсусу немає

На зустрічі міністрів оборони держав ЄС у вівторок обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає, повідомляє Європейська правда.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель наголосив, що Україна планує мобілізувати більше солдатів, а тому потребує навчань більшої кількості військових. Загальна кількість українських військових, яких тренує навчальна місія ЄС, має досягти 60 тисяч до кінця літа.

Між державами ЄС є згода щодо необхідності збільшити кількість тренованих українських солдатів, додав Боррель, і ці цілі будуть визначені найближчим часом. Конкретні цифри він не став називати.

"Щодо проведення частини навчань в Україні – про це були дебати, але чіткої спільної європейської позиції про це немає", – зазначив глава дипломатії ЄС.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Водночас Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив переконання, що західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського повномасштабного вторгнення в 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових українських військ.