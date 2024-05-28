В ЕС обсудили тренировки военных на территории Украины, но консенсуса нет

На встрече министров обороны государств ЕС во вторник обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что Украина планирует мобилизовать больше солдат, а потому нуждается в учениях большего количества военных. Общее количество украинских военных, которых тренирует учебная миссия ЕС, должно достичь 60 тысяч до конца лета.

Между государствами ЕС есть согласие о необходимости увеличить количество тренированных украинских солдат, добавил Боррель, и эти цели будут определены в ближайшее время. Конкретные цифры он не стал называть.

"Относительно проведения части учений в Украине – об этом были дебаты, но четкой общей европейской позиции об этом нет", – отметил глава дипломатии ЕС.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины, а первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.

В то же время Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил убеждение, что западные военные инструкторы, которые находились в Украине до российского полномасштабного вторжения в 2022 году, должны вернуться и ускорить подготовку новых украинских войск.