Україна та Португалія підписали двосторонню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру під час візиту до Лісабона 28 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє португальське видання SAPO, Монтенегру оголосив на спільній пресконференції.

Українсько-португальську угоду тривалістю 10 років Зеленський та прем'єр Португалії підписали в офіційній резиденції останнього в Лісабоні.

Документ визначає, що Португалія підтверджує підтримку реформ в Україні для її вступу до Європейського Союзу та НАТО, зокрема зміцнення економічних і торговельних відносин, "які ведуть до поступового зближення України з внутрішнім ринком Європейського Союзу".

"Майбутнє України – в НАТО. Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і приєднається до НАТО в майбутньому, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", – йдеться в документі.

Також Португалія підтвердила, що продовжуватиме військову допомогу Україні, аби вона втілювала законне право на самооборону та захищала й відновлювала свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Як оголосив Луїш Монтенегру на пресконференції, Португалія вже надала Україні 1000 тонн військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії. А протягом 2024 року – надасть зброї на суму 126 мільйонів євро.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

У понеділок Зеленський прибув до Іспанії, де підписав з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду. А у вівторок – прибув до Бельгії, де також підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки.