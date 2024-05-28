Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру во время визита в Лиссабон 28 мая, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает португальское издание SAPO, Монтенегру объявил на совместной пресс-конференции.

Украинско-португальское соглашение продолжительностью 10 лет Зеленский и премьер Португалии подписали в официальной резиденции последнего в Лиссабоне.

Документ определяет, что Португалия подтверждает поддержку реформ в Украине для ее вступления в Европейский Союз и НАТО, в частности укрепление экономических и торговых отношений, "которые ведут к постепенному сближению Украины с внутренним рынком Европейского Союза".

"Будущее Украины – в НАТО. Украина достигла значительного прогресса на пути реформ и присоединится к НАТО в будущем, когда союзники согласятся и условия будут выполнены", – говорится в документе.

Также Португалия подтвердила, что будет продолжать военную помощь Украине, чтобы она воплощала законное право на самооборону и защищала и восстанавливала свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Как объявил Луиш Монтенегру на пресс-конференции, Португалия уже предоставила Украине 1000 тонн военной помощи с начала полномасштабного вторжения России. А в течение 2024 года – предоставит оружия на сумму 200 миллионов евро.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное оказать долгосрочную поддержку.

В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности. А во вторник – прибыл в Бельгию, где также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.