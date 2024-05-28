ВАКС обрав запобіжний захід екс-заступнику голови ОП Смирнову

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови офісу президента Андрію Смирнову, якого звинувачують у незаконному збагаченні, повідомляє Ділова столиця.

Засідання суду транслювалося в мережі.

Так, ВАКС обрав Смирнову в якості запобіжного заходу заставу у 10 млн грн. Також Смирнов зобов'язаний не залишати Київ, здати паспорти, утриматись від спілкування з низкою осіб. Строк дії обов'язків — до 28 липня.

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову. За даними слідства, обсяг незаконного збагачення склав 15,7 млн грн.