ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю главы ОП Смирнову

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, обвиняемому в незаконном обогащении, сообщает Деловая столица.

Заседание суда транслировалось в сети.

Так, ВАКС выбрал Смирнову в качестве меры пресечения залог в 10 млн грн. Также Смирнов обязан не покидать Киев, сдать паспорта, воздержаться от общения с рядом людей. Срок действия обязанностей – до 28 июля.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение в незаконном обогащении бывшему заместителю главы офиса президента Андрею Смирнову. По данным следствия, объем незаконного обогащения составил 15,7 млн грн.