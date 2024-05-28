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ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю главы ОП Смирнову
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, обвиняемому в незаконном обогащении, сообщает Деловая столица.
Заседание суда транслировалось в сети.
Так, ВАКС выбрал Смирнову в качестве меры пресечения залог в 10 млн грн. Также Смирнов обязан не покидать Киев, сдать паспорта, воздержаться от общения с рядом людей. Срок действия обязанностей – до 28 июля.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение в незаконном обогащении бывшему заместителю главы офиса президента Андрею Смирнову. По данным следствия, объем незаконного обогащения составил 15,7 млн грн.