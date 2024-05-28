Окупанти атакували авіабомбами житлові будинки у Торецьку: є загиблі

Увечері 28 травня російські війська атакували авіабомбами місто Торецьк на Донеччині, відомо про двох загиблих та трьох поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"За даними слідства, 28 травня 2024 року, о 18:00, війська РФ атакували 3 авіабомбами м. Торецьк. Окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.

Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина".

Наслідки російського авіаудару по Торецьку 28 травня фото - донецька обласна прокуратура

Поранені жінки 24, 53 і 63 років, вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці ще встановлюють точну кількість загиблих. Попередньо, за їхніми даними, російські війська застосували бомби "КАБ-250".