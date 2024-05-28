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Оккупанты атаковали авиабомбами жилые дома в Торецке: есть погибшие
Вечером 28 мая российские войска атаковали авиабомбами город Торецк в Донецкой области, известно о двух погибших и троих раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
"По данным следствия, 28 мая 2024 года, в 18:00, войска РФ атаковали 3 авиабомбами г. Торецк. Оккупанты попали по жилому кварталу в центральной части города.
В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 63-летний местный житель и его жена".
Раненые женщины 24, 53 и 63 лет, они находятся в больнице.
Правоохранители еще устанавливают точное количество погибших. Предварительно, по их данным, российские войска применили бомбы "КАБ-250".