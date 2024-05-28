Росіяни запустили ударні безпілотники на територію України (Оновлено)

Увечері 28 травня російські війська запустили ударні безпілотники з півдня України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

Пізніше військові повідомили, що декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину.

Оновлено: О 22:55 стало відомо, що декілька груп БпЛА перебувають в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Ще одна група БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:44 повідомили, що декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний.