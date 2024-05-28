Россияне запустили ударные беспилотники на территорию Украины (Обновлено)

Вечером 28 мая русские войска запустили ударные беспилотники с юга Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину".

Позже военные сообщили, что несколько групп БпЛА в Николаевской области, курсом в Кировоградскую область.

Обновлено: В 22:55 стало известно, что несколько групп БпЛА находятся в северной части Николаевской области, курс северо-западный. Еще одна группа БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

В 23:44 сообщили, что несколько групп БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс северо-западный.