Київ закликав натиснути на Пхеньян через спробу запуску розвідувального супутника

Україна звернулася до міжнародної спільноти із проханням посилити тиск на Північну Корею після того, як вона спробувала запустити розвідувальний супутник. З посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У МЗС наголосили, що Україна глибоко стурбована спробою КНДР запустити розвідувальний супутник.

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН" , - уточнили у відомстві.

Там додали, що подібні дії, у тому числі й надання Росії зброї для війни в Україні, суттєво погіршують ситуацію з безпекою у регіоні та світі.

"Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян з метою дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності та безпеки на Корейському півострові" , - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що Північна Корея спробувала запустити супутник-шпигун, але ракета-носій вибухнула у повітрі.

Причиною стала ймовірна проблема із двигуном ракети.