Киев призвал надавить на Пхеньян из-за попытки запуска разведывательного спутника

Украина обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Северную Корею после того, как она попыталась запустить разведывательный спутник.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В МИД подчеркнули, что Украина глубоко обеспокоена попыткой КНДР запустить разведывательный спутник.

"Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН" , - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что подобные действия, в том числе и предоставление России оружия для войны в Украине, существенно ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе и мире.

"Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян в целях соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове" , - отметили в МИД.

Напомним, 28 мая стало известно, что Северная Корея попыталась запустить спутник-шпион, но ракета-носитель взорвалась в воздухе.

Причиной стала вероятная проблема с двигателем ракеты.