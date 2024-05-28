Зеленський: Іспанія надасть Україні додаткову ППО

Іспанія надасть Україні додаткову протиповітряну оборону для захисту від російських атак, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретних ракет", - розповів Зеленський.

Він також уточнив, що не хоче розкривати деталі, доки ці системи не доставили до України.

Patriot від Іспанії

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли України ще кілька місяців тому. Ворог використовує для атак балістику. Для знищення таких цілей ЗСУ має лише ЗРК Patriot.

На цьому фоні Україна звернулася до західних партнерів із закликом передати додаткові батареї Patriot.

26 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що Іспанія категорично відмовилася надавати українським захисникам Patriot, незважаючи на прохання країн Заходу.